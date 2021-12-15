Зеленский захотел использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным

«Я бы благодаря такому инструменту ("Северному потоку-2",— прим. "Ленты.ру") мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право», — пожелал украинский лидер.