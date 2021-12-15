На Украине облили красной краской памятник Бандере

В украинском Тернополе неизвестный облил красной краской памятник лидеру Организации украинских националистов ОУН-УПА * (организация запрещена в России) Степану Бандере.

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Отмечается, что пятна на памятнике увидели украинские полицейские, после чего вызвали оперативно-следственную группу. Полицейские приступили к поискам злоумышленника, который вымазал памятник.

В полиции отметили, что у них есть видеозапись. На ней видно, как мужчина использовал пакеты с краской. Полиция просит очевидцев, которые видели инцидент, поделиться с ними информацией, пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что во Львове задержаны подозреваемые в осквернении памятника Бандере.