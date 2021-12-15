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36 минут назад

Германия объявит двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата

Германия считает убийство гражданина Грузии в Берлине в 2019 году "нарушением права и суверенитета", высылает двух сотрудников российского посольства. Об этом сообщила в среду в Берлине журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Германия объявит двух российских дипломатов персонами нон грата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы только что вызвали на разговор посла России. Послу сообщили, что два представителя дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами", - сказала Бербок. Она отметила, что "серьезно осложнится" диалог между Берлином и Москвой.

Ранее суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку россиянина, который убил гражданина Грузии 2,5 года назад. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено якобы по поручению госструктур.

В мире,Генпрокуратура РФ,
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