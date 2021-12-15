Съемщица спрятала кота от хозяина квартиры. Видео

Как рассказала женщина, они снимает жилье, но собственник, видимо, запрещает ей заводить домашних животных. Несмотря на это, у нее есть кот, о котором арендодатель не знает. А когда мужчина приходит раз в месяц за деньгами, питомец ловко маскируется.

Помогают ему в этом мягкие игрушки, которых у женщины довольно много. Кот просто забирается в эту кучу и сливается с окружением. Хозяйка даже записала на видео, как это смотрится со стороны. Некоторым зрителям пришлось потратить много времени, чтобы отыскать животное.