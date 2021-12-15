Съемщица спрятала кота от хозяина квартиры. Видео

Жительница Англии показала, как спрятала кота от хозяина квартиры, удивив подписчиков, пишет Daily Mail.
Как рассказала женщина, они снимает жилье, но собственник, видимо, запрещает ей заводить домашних животных. Несмотря на это, у нее есть кот, о котором арендодатель не знает. А когда мужчина приходит раз в месяц за деньгами, питомец ловко маскируется.
Помогают ему в этом мягкие игрушки, которых у женщины довольно много. Кот просто забирается в эту кучу и сливается с окружением. Хозяйка даже записала на видео, как это смотрится со стороны. Некоторым зрителям пришлось потратить много времени, чтобы отыскать животное.