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24 минуты назад

«Буду благодарен за помощь»: о чем Зеленский попросил Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева помочь с возвращением на родину осужденных в России украинцев.

«Буду благодарен за помощь»: о чем Зеленский попросил Алиева
Фото: ReutersReuters

Зеленский и Алиев провели личную встречу в Брюсселе. В ходе беседы украинский президент обратился к своему азербайджанскому коллеге с просьбой присоединиться к процессу освобождения «незаконно удерживаемых лиц» из российских тюрем.

«Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса», - приводит слова Зеленского пресс-служба президентского офиса.

В сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Зеленский в ходе визита в США передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану список из 450 украинских заключенных и попросил его «замолвить слово за них перед Путиным».

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