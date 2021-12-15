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2 часа назад

В Google поставили ультиматум непривитым сотрудникам

Руководство Google сообщило сотрудникам, что они потеряют заработную плату и будут уволены, если не станут соблюдать политику компании по вакцинации от коронавируса. Как сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы корпорации, сотрудников, не выполнивших правила вакцинации до 18 января 2022 года, отправят в оплачиваемый отпуск на 30 дней. После этого компания отправит их в «неоплачиваемый личный отпуск» на срок до шести месяцев с последующим увольнением.

Сотрудникам Google предъявили ультиматум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В служебной записке сообщается, что сотрудники должны были до 3 декабря заявить о своём статусе вакцинации и загрузить соответствующие документы или подать заявление об освобождении от вакцинации по медицинским или религиозным основаниям. При этом Google начиная со следующего года потребует нахождения сотрудников в офисе на протяжении трёх дней в неделю.

Любой, кто входит в здание Google, должен быть полностью вакцинирован или иметь одобренное рабочее место, — заявили в компании, добавив, что частое тестирование не является действенной альтернативой вакцинации.

Ранее по меньшей мере 600 сотрудников Google подписали коллективное письмо, в котором выступили против решения компании. Компания заявила, что все сотрудники, которые работают по государственным контрактам, должны быть вакцинированы, даже если работают из дома.

В российском регионе начнут платить прошедшим вакцинацию

В ответ сотрудники потребовали отозвать распоряжение о вакцинации и выпустить новое, касающееся всех сотрудников. Они также призвали коллег противиться и не менять своё решение в случае отказа от вакцинации.

В мире,Google,
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