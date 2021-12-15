В Польше предложили «простой способ спасения» Украины от России

Читатели польского портала Wirtualna Polska предложили способ «спасти» Украину от России, пишет «ИноСМИ».

В ходе состоявшейся 14 декабря дискуссии в Европарламенте на тему возможного российского вторжения на Украину польский депутат Анна Фотыга сравнила нынешнюю ситуацию с обстановкой в Польше 40 лет назад, когда «10 миллионов поляков… задавали себе вопрос: вторгнутся или не вторгнутся».

Видео дня

«Тогда коллективный Запад смог донести до Кремля, коммунистического Советского Союза, четкое послание, гласившее, что аннексия Польши обернется очень серьезными последствиями», - напомнила Фотыга и рекомендовала Западу и сейчас предостеречь Россию от нападения на Украину.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Берлин и Париж занять жесткую позицию в рамках нормандского и минского форматов и «начать спрашивать с России».

Читатели в комментариях с иронией высказались о предложениях Фотыги и Ващиковского и обратили внимание, что позиция Польши в вопросе России очень напоминает вмешательство и нарушение суверенитета.

«Я чего-то не понимаю. Если кто-то извне вмешивается в наши дела, мы говорим о нарушении суверенитета, но почему мы тогда вмешиваемся в дела других, не нарушаем ли мы этим их суверенитет? Ну, а Россия, крупнейшая страна мира, разумеется, проникнется словами какой-то там Фотыги и изменит планы. Не смешите меня», - написал пользователь Jarosław.

«Если она хочет быть такой эффективной, пусть едет на встречу с Путиным, очаровывает его силой свой личности, красноречием и аргументами, чтобы он осознал ошибки, принес извинения, вернул Украине Крым и Донбасс, разобрал «Северный поток», снизил цены на газ на 95% и подал в отставку», - посоветовал Teodor.

Пользователи также придумали кардинальный способ спасти Украину от российской агрессии – присоединить ее к Польше.