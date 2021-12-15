The Hill: новые власти Германии защитили Украину от «вторжения» России

Новое правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем дало понять России, что любая агрессия в отношении Украины отразится на процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение на страницах издания The Hill высказал почетный профессор экономики Хьюстонского университета, научный сотрудник Немецкого института экономических исследований Пол Грегори.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На Западе утверждают, что Россия стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. В частности, замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд рассказала об опасениях США, что президент РФ Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР. Нуланд подчеркнула, что Россия считает Украину и бывшие советские республики зоной своего влияния, но «европейские союзники» этих стран готовы противостоять «агрессии Кремля».

Видео дня

В свою очередь канцлер Олаф Шольц пообещал, что новое правительство Германии «сделает все» для того, чтобы транзит российского природного газа через Украину не прекращался, а также не позволит России использовать трубопровод «Северный поток-2» для нанесения ущерба украинкой экономике.

По словам Грегори, Олаф Шольц предупредил о последствиях возможного «нарушения Россией границ Украины». Таким образом, немецким властям удалось «застать Путина врасплох» и спасти Украину.

Эксперт обратил внимание на то, что после прихода новой коалиции к власти, процесс сертификации российского газопровода, идущего в обход Украины, застопорился. А лидер партии «Зеленых» и противницы проекта газопровода Анналена Бербок, назначенная на должность главы МИД, заявила, что «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию, так как не соответствует европейскому закону об энергетике.

Научный сотрудник Немецкого института экономических исследований уверен, что российским властям придется выбирать: «либо вторгнуться на Украину, либо двигаться по пути одобрения регулирующими органами «Северного потока-2»».

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. О завершении строительства «Северного потока - 2» было объявлено 10 сентября. После чего Федеральное агентство по сетям Германии начало процесс сертификации газопровода.