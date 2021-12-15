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1 час назад

The Hill: новые власти Германии защитили Украину от «вторжения» России

Новое правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем дало понять России, что любая агрессия в отношении Украины отразится на процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение на страницах издания The Hill высказал почетный профессор экономики Хьюстонского университета, научный сотрудник Немецкого института экономических исследований Пол Грегори.

The Hill: новые власти Германии защитили Украину от «вторжения» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Западе утверждают, что Россия стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. В частности, замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд рассказала об опасениях США, что президент РФ Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР. Нуланд подчеркнула, что Россия считает Украину и бывшие советские республики зоной своего влияния, но «европейские союзники» этих стран готовы противостоять «агрессии Кремля».

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В свою очередь канцлер Олаф Шольц пообещал, что новое правительство Германии «сделает все» для того, чтобы транзит российского природного газа через Украину не прекращался, а также не позволит России использовать трубопровод «Северный поток-2» для нанесения ущерба украинкой экономике.

По словам Грегори, Олаф Шольц предупредил о последствиях возможного «нарушения Россией границ Украины». Таким образом, немецким властям удалось «застать Путина врасплох» и спасти Украину.

Эксперт обратил внимание на то, что после прихода новой коалиции к власти, процесс сертификации российского газопровода, идущего в обход Украины, застопорился. А лидер партии «Зеленых» и противницы проекта газопровода Анналена Бербок, назначенная на должность главы МИД, заявила, что «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию, так как не соответствует европейскому закону об энергетике.

Научный сотрудник Немецкого института экономических исследований уверен, что российским властям придется выбирать: «либо вторгнуться на Украину, либо двигаться по пути одобрения регулирующими органами «Северного потока-2»».

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. О завершении строительства «Северного потока - 2» было объявлено 10 сентября. После чего Федеральное агентство по сетям Германии начало процесс сертификации газопровода.

Однако в ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую дочернюю компанию, которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA заново начнет процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.

В мире,Анналена Бербок,Пол Грегори,Олаф Шольц,Виктория Нуланд,Владимир Путин,Еврокомиссия,МИД,Госдеп США,
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