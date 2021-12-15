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1 час назад

На Украине продлили карантин

На Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Об этом во время заседания правительства республики заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Запись совещания опубликована на YouTube-канале украинского кабмина.

На Украине продлили карантин
Фото: ReutersReuters

Шмыгаль сообщил о продлении в республике адаптивного карантина до 31 марта 2022 года и призвал граждан, привитых от COVID-19, агитировать за вакцинацию тех, кто еще не сделал прививку.

Он также рассказал, что в красной зоне карантина на сегодняшний день остаются только восемь областей страны, и выразил надежду, что в ближайшее время в этих регионах улучшится эпидемиологическая ситуация.

Ранее стало известно, что на Украине начали принимать заявки для выплат за прививки от коронавируса. На поощрение могут рассчитывать полностью вакцинированные совершеннолетние граждане страны. Сумма выплаты составит 1000 гривен (около 2700 рублей).

В мире,Денис Шмыгаль,Правительство Украины,
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