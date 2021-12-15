На Украине продлили карантин

На Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Об этом во время заседания правительства республики заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Запись совещания опубликована на YouTube-канале украинского кабмина.

Фото: Reuters Reuters

Шмыгаль сообщил о продлении в республике адаптивного карантина до 31 марта 2022 года и призвал граждан, привитых от COVID-19, агитировать за вакцинацию тех, кто еще не сделал прививку.

Он также рассказал, что в красной зоне карантина на сегодняшний день остаются только восемь областей страны, и выразил надежду, что в ближайшее время в этих регионах улучшится эпидемиологическая ситуация.