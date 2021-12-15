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50 минут назад

Пограничная служба Украины отпустила «человека из команды Путина»

На паспортном контроле аэропорта Киева мужчина назвал информацию из своего удостоверения личности «данными спецслужб», а потом заявил, что работает на несколько мировых разведок. Видео с «признанием» мужчины передает пограничная служба Украины.

Назвавший себя агентом разведки мужчина прилетел в Киев из Абу-Даби. На беседе с сотрудником пограничной службы он не смог внятно назвать цель визита на Украину и знакомых в стране. Видимо, замявшись, человек вдруг объявил российский паспорт прикрытием и заявил, что с его документами также возникли вопросы и в ОАЭ, но ему помог местный «адмирал полиции».

По словам прибывшего, он «работает» на спецслужбы Германии, которые отправили его в Россию — там он был «в команде» российского президента Владимира Путина. Кроме того, до 2007 года он был связан с ГРУ и ФСБ, однако их «сотрудничество» закончилось.

«Они меня обманули, не дали "Героя России", не оформили мне», — огорчился «суперагент».

По словам гражданина, на Украину он приехал, чтобы попросить помощи от Путина, которые «делает ему гиператаки». Выслушав весь рассказ «шпиона», его отправили обратно в ОАЭ, не став проверять громкие заявления.

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