Нью-Йорк начал готовиться к затоплению Манхэттена

Крупнейший город США готовится к предстоящим природным бедствиям, которые могут его разрушить. В Нью-Йорке реализуют проект, который поможет обеспечить устойчивость мегаполиса к изменению климата. Это поможет городу избежать прошлых ошибок, которые привели к катаклизмам, и не допустить новых. Об этом сообщает Euronews.

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Власти Нью-Йорка приняли план по обеспечению устойчивости к изменению климата стоимостью в 20 миллиардов долларов, чтобы попытаться предотвратить будущие штормы и затопления. Один из таких проектов должен обезопасить Манхэттен от последствий глобального потепления. При сильном подъеме уровня моря из-за колебаний климата остров может погрузиться под воду раньше, чем весь остальной Нью-Йорк. Программа по обеспечению устойчивости побережья Ист-Сайда, крупного района Манхэттена, направлена на защиту 110 тысяч его жителей. В нее власти вложили 1,45 миллиарда долларов.

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В рамках одного из этапов проекта на юго-востоке Манхэттена начались работы по возведению четырехкилометровой стены из приподнятых парковых зон, защитных ограждений и подвижных шлюзов. Задача всех сооружений — создать непрерывную линию защиты от повышения уровня моря и растущей угрозы более сильных, чем когда-либо, прибрежных штормов, которые усугубляются изменениями климата.

«Этот проект защитит жителей Нью-Йорка от прибрежных штормов и повышения уровня моря на десятилетия вперед, а также будет способствовать инвестициям в развитие общественных пространств в восточной части Манхэттена», — рассказала директор управления мэрии по вопросам устойчивости к изменению климата Джейни Бавиши.

Кроме того, в рамках проекта на Манхэттене рабочие обновят подземные системы канализации и пересадят тысячи деревьев вокруг строительной площадки.

Береговая линия Нью-Йорка составляет 836 километров, поэтому он крайне уязвим к любым значительным переменам окружающей среды. Эксперты по вопросам устойчивости городов к изменению климата опасаются, что к 2050 году уровень моря вокруг мегаполиса может подняться на 20-75 сантиметров, что грозит затоплением как острова Манхэттен, так и всего Нью-Йорка.