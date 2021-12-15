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58 минут назад

На Украине появился город Владимир

Верховная рада Украины приняла решение переименовать город Владимир-Волынский Волынской области во Владимир. Депутаты пояснили, что ранее этого не было сделано, чтобы не путать населенный пункт с российским Владимиром.

На Украине появился город Владимир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Верховная рада постановляет переименовать город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области в город Владимир", - сказано в принятом в среду постановлении.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что переименование инициировано жителями города с целью возвращения населенному пункту исторического названия. "В 1795 году в соответствии с австро-российским соглашением город вошел в состав Российской империи. Именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку "Волынский". Указанный шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от русского города Владимир-на-Клязьме", - сказано в пояснительной записке.

Население переименованного украинского города составляет около 38 тыс. человек.

В мире,Верховная Рада,
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