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45 минут назад

Рада переименовала украинский город во Владимир

Верховная Рада Украины переименовала в среду город Владимир-Волынский Волынской области во Владимир, соответствующее постановление поддержали 348 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

Рада переименовала украинский город во Владимир
Фото: ReutersReuters

Ранее депутаты городского совета западно-украинского Владимира-Волынского проголосовали за возвращение городу исторического названия – Владимир. Согласно процедуре, решение местного совета необходимо утвердить Верховной раде Украины.

"Переименовать город Владимир-Волынский в Волынской области в город Владимир", - сказано в постановлении.

Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличаться от русского города Владимира-на-Клязьме.

В мэрии российского Владимира заявили РИА Новости, что "город Владимир может быть только один"

"Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", - пояснили в мэрии

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за переименование России в Московию. Парламентарии уверены, что переименование России необходимо для "восстановления исторической справедливости".

В мире,Верховная Рада,РИА Новости,
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