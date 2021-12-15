Россиянина приговорили пожизненно в Германии

Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщил председательствующий судья.

Суд признал россиянина виновным в убийстве и указал на особую тяжесть содеянного, передает ТАСС.

Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что германская сторона не исключает последствий в случае обвинительного приговора.

Напомним, прокуратура Берлина в 2020 году предъявила Соколову обвинения в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа 2019 года.

Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

Также сообщалось, что задержан 49-летний россиянин Вадим К. по обвинению в убийстве.