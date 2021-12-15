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16 минут назад

Россиянина приговорили пожизненно за убийство гражданина Грузии в Берлине

Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщил председательствующий судья.

Россиянина приговорили пожизненно в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суд признал россиянина виновным в убийстве и указал на особую тяжесть содеянного, передает ТАСС.

Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что германская сторона не исключает последствий в случае обвинительного приговора.

Напомним, прокуратура Берлина в 2020 году предъявила Соколову обвинения в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа 2019 года.

Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

Также сообщалось, что задержан 49-летний россиянин Вадим К. по обвинению в убийстве.

Посла России вызывали в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергала причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком.

В мире,Зелимхан Хангошвили,Вадим Соколов,МИД,ИТАР-ТАСС,
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