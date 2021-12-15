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19 минут назад

Financial Times назвала «Человека года»

Британская газета Financial Times назвала миллиардера и главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска «Человеком года». Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Financial Times назвала Маска «Человека года»
Фото: ReutersReuters

Редакция газеты заявила, что Маск на протяжении десятилетия создавал рынок для электроавтомобилей и способствовал тому, чтобы крупные игроки на автомобильном рынке стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов транспорта. В публикации отмечается, что предприниматель уже радикальным образом изменил глобальную автомобильную индустрию и что в дальнейшем его деятельность будет иметь «глубокие последствия для правительств стран, инвесторов и климата».

Помимо этого, газета отметила достижения Маска в космической сфере, продвижение им криптовалют в сети, а также его «гиперактивность» в соцсети Twitter.

Ранее журнал Time также признал Маска «Человеком года». Представители издания рассказали, что в 2021 году предприниматель стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании в космической гонке. Также журналисты обратили внимание на заинтересованность миллиардера в вопросах изменения климата и развития искусственного интеллекта.

27 октября стало известно, что Маск стал самым богатым человеком в мировой истории. По данным Forbes, его активы насчитывают 271,3 миллиарда долларов.

В мире,SpaceX,Журнал Time,Financial Times,
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