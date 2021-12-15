Financial Times назвала Маска «Человека года»

Британская газета Financial Times назвала миллиардера и главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска «Человеком года». Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Фото: Reuters Reuters

Редакция газеты заявила, что Маск на протяжении десятилетия создавал рынок для электроавтомобилей и способствовал тому, чтобы крупные игроки на автомобильном рынке стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов транспорта. В публикации отмечается, что предприниматель уже радикальным образом изменил глобальную автомобильную индустрию и что в дальнейшем его деятельность будет иметь «глубокие последствия для правительств стран, инвесторов и климата».

Помимо этого, газета отметила достижения Маска в космической сфере, продвижение им криптовалют в сети, а также его «гиперактивность» в соцсети Twitter.

Ранее журнал Time также признал Маска «Человеком года». Представители издания рассказали, что в 2021 году предприниматель стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала другие американские компании в космической гонке. Также журналисты обратили внимание на заинтересованность миллиардера в вопросах изменения климата и развития искусственного интеллекта.