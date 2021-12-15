Германия определилась с политикой в отношении России после Меркель

«Мы готовы к конструктивному диалогу [с Россией]…, должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью «нормандского» процесса (по Донбассу, входят РФ, ФРГ, Франция и Украина – прим. ВЗГЛЯД). Но это не должно быть понято неправильно, как новая немецкая «восточная политика». «Восточная политика» в единой Европе может быть только европейской «восточной политикой». Она основана на принципах европейского права и мирного порядка, обязательства по соблюдению которых взяла на себя и Россия, и которые были тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма», – передает его слова РИА «Новости».