Президент Украины Владимир Зеленский вступил в противостояние с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым в рамках "антиолигархической политики", которая бьет по экономике, однако обходит стороной "покровителей и спонсоров" политика. В частности речь идет об Игоре Коломойском. Об этом сообщает американская газета The Washington Times.
По словам автора статьи, из-за "недовольства и обиды" Зеленский начал мощную кампанию против одного олигарха, используя при этом помощь другого. Это ведет экономику страны к хаосу и не помогает выполнить требования об изменениях государственной системы. Кроме того, отмечается, что для внутренних конфликтов был выбран крайне неудачный момент.
"Власти не сделали запасов угля для электростанций, и стране угрожают перебои с подачей электричества. Если бы не закупки угля за рубежом, осуществляемые компанией Ахметова ДТЭК, на Украине уже произошел бы энергетический коллапс", — подчеркивает издание.
Вместе с тем The Washington Times обратила внимание на роль Коломойского в развитии политического кризиса на Украине.
"Недавно принятый "ресурсный" закон о налогообложении добычи полезных ископаемых не коснулся добычи марганцевых руд, которую контролирует Игорь Коломойский, зато налог на добычу железной руды, контролируемую Ринатом Ахметовым, увеличился", — подчеркнул автор материала.
Он также добавил, как госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявлял, что "действия Коломойского, направленные на подрыв демократических процессов и институтов Украины,… представляют серьезную угрозу для ее будущего".
На фоне сложившихся событий журналист выразил беспокойство касательно поддержки Соединенными Штатами украинского режима, поскольку "все, к чему прикасается государство, <...> коррумпировано, некомпетентно, терпит убытки и не производит необходимую продукцию".
"Если Владимир Зеленский продолжит проталкивать лицемерные законы, которые фальшивы, его политика будет препятствовать проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный конфликт, требующий вмешательства США и Европы. Властям США следует обратить на это внимание, пока не поздно", — подытожил автор.