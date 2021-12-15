Обзор иноСМИ: Армагеддон по вине Запада и украинская пороховая бочка

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Reuters Reuters

«Литва прыгает выше головы»

Видео дня

Автор китайского портала Sohu заявил, что «Литва прыгает выше головы»: ей недостаточно было оскорбить Китай, активно поддерживая Тайвань, теперь она «прямо провоцирует Россию». Литва направила войска, чтобы помочь Украине патрулировать линию соприкосновения в Донбассе, и активно выступает против запуска газопровода «Северный поток-2».

Автор Sohu подчеркнул, что 9 декабря Литва бросила России «открытый вызов», направив на Украину военно-транспортный самолет с почти пятью сотнями комплектов бронежилетов. Литва - член НАТО и этот шаг «явно демонстрирует намерения альянса». По версии автора Sohu, нынешняя антироссийская и антикитайская позиция властей Литвы - продукт соперничества между Китаем, США и Россией.

«Армагеддон по вине Запада»

В британской газете The Times вышла статья под заголовком «Россия не верит НАТО из-за Украины». В МИД РФ ранее заявили, что у России не останется иного выбора, кроме как ответить военной силой, если НАТО продолжит свою экспансию на Восток.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в заверения НАТО об исключительно оборонном характере альянса Россия больше не верит и «в такие игры не играет». «ИноСМИ» обратили на комментарии британских пользователей к этой статье. Британцы опасаются, что ситуация может привести к «Армагеддону»: «Россия заранее нас предупреждает, что применит ядерное оружие. Так что Армагеддон произойдет по нашей вине».

CBS: почти у трети американцев нет денег на врачей

По данным нового исследования Gallup and West Health, почти треть американцев (их стало больше втрое с марта) в последние три месяца избегали обращения за медпомощью из-за опасений по поводу ее стоимости. Как сообщает CBS, с этой проблемой сталкиваются даже американцы с более высоким доходом - каждая пятая семья, зарабатывающая более 120 тысяч долларов в год, заявляет об отказе от лечения из-за цен.

По информации Gallup and West Health, расходы американцев на препараты, отпускаемые по рецепту, увеличились за последний год, а цены на лекарства опережают инфляцию. Исследование показало, что почти 13 миллионов американцев имеют знакомого, который умер из-за того, что не мог позволить себе медицинскую помощь.

Bloomberg: в ЕС задумались об отказе от длинных контрактов на газ

Евросоюз планирует установить жесткие сроки отказа от долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках перехода на «зеленую» энергию, что может стать большой проблемой для ведущего поставщика газа - России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Согласно этим бумагам, исполнительная власть ЕС хочет отказаться от продления долгосрочных контрактов после 2049 года в рамках радикальной перестройки своих энергетических рынков. Еврокомиссия также предложит меры по укреплению безопасности поставок - на фоне того, что этой зимой блок столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом топлива.

«Пороховая бочка под названием Украина»

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, возможно, позволили избежать немедленной эскалации конфликта на Украине, однако эта страна остается «второй по значимости горячей точкой в мире после Тайбэя», пишет The Washington Times. Газета назвала страну «пороховой бочкой».