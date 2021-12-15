Начался онлайн-саммит Путина и Си Цзиньпина

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Повестка беседы обширна. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по международным вопросам и, в частности, обсудят агрессивную риторику НАТО и напряженную ситуацию в Европе.

В разговоре также планируется рассмотреть весь комплекс двусторонних отношений, в том числе темы энергетики, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции, торговлю. Традиционно у лидеров состоится обмен мнениями и по региональным проблемам.