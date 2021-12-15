В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
54 минуты назад

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонний саммит, он проходит по видеосвязи. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Начался онлайн-саммит Путина и Си Цзиньпина
Фото: ТАССТАСС

Повестка беседы обширна. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по международным вопросам и, в частности, обсудят агрессивную риторику НАТО и напряженную ситуацию в Европе.

В разговоре также планируется рассмотреть весь комплекс двусторонних отношений, в том числе темы энергетики, сотрудничество в области высоких технологий, совместные инвестиции, торговлю. Традиционно у лидеров состоится обмен мнениями и по региональным проблемам.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общение будет продолжительным по времени. Для прессы открыты только вступительные слова.

В мире,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители