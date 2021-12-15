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18 минут назад

В Германии призвали к санкциям против России

Ситуация вокруг Украины требует санкций против Москвы, но ограничительные меры против газопровода «Северный поток – 2» не имеют смысла, заявил кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

В Германии призвали к санкциям против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российское сосредоточение военных сил на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Европейского Союза», – цитирует РИА «Новости» Мерца.

По его мнению, «Северный поток – 2» для введения против него ограничительных мер «вряд ли годится». Мерц считает, что было ошибочным признать данный проект экономическим, однако «исправить эту ошибку будет чрезвычайно трудно, потому что этот трубопровод разделяет Европу».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против увязки запуска проекта «Северный поток – 2» с ситуацией на Украине, выразив надежду, что газопровод скоро будет запущен.

Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

В мире,Анналена Бербок,Фридрих Мерц,МИД,ЕС,РИА Новости,
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