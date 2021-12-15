В Германии призвали к санкциям против России

Ситуация вокруг Украины требует санкций против Москвы, но ограничительные меры против газопровода «Северный поток – 2» не имеют смысла, заявил кандидат на пост лидера германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

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«Российское сосредоточение военных сил на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Европейского Союза», – цитирует РИА «Новости» Мерца.

По его мнению, «Северный поток – 2» для введения против него ограничительных мер «вряд ли годится». Мерц считает, что было ошибочным признать данный проект экономическим, однако «исправить эту ошибку будет чрезвычайно трудно, потому что этот трубопровод разделяет Европу».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против увязки запуска проекта «Северный поток – 2» с ситуацией на Украине, выразив надежду, что газопровод скоро будет запущен.