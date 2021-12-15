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19 минут назад

ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире снизилось на 5 процентов, а летальных исходов - на 10 процентов по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает ТАСС.

ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире
Фото: ReutersReuters

«Число как новых случаев заражения, так и смертей снизилось за прошлую неделю по сравнению с предшествующей неделей на 5 процентов и на 10 процентов соответственно», — говорится в эпидемиологическом бюллетене ведомства.

Согласно статистике, за последнюю неделю было выявлено более четырех миллионов инфицированных и зарегистрирован 46 961 летальный исход. На Европу приходится 65 процентов зафиксированных и 60 процентов смертей. О самом большом числе зараженных коронавирусом за неделю сообщили США (674 019). Россия находится на пятом месте (215 283).

Ранее сообщалось, что число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило восемь миллиардов. Большинство прививок (4,16 миллиарда) пришлось на три страны — Китай (2,5 миллиарда), Индию (1,2 миллиарда) и США (0,46 миллиарда). Всего же в мире люди получили 8,03 миллиарда доз вакцины от COVID-19. При этом в ряде государств началась ревакцинация населения.

В мире,ВОЗ,
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