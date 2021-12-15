Во Франции раскрыли темы переговоров Макрона и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Франции в ходе беседы выступил в защиту суверенитета Украины и призвал к выполнению Минских соглашений в рамках «нормандского формата». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

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Телефонный разговор лидеров России и Франции прошел 14 декабря. Как сообщили в Кремле, президенты обсудили обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе, ситуацию на Украине, борьбу с COVID-19 и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

По информации издания, Макрон в беседе с Путиным подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и выразил решимость принять необходимые меры для выполнения минских договоренностей в рамках «нормандского формата» при посредничестве Франции и Германии.

Французский лидер также поддержал некоторые гуманитарные меры, которые планируют приурочить к новогодним праздникам. В этом вопросе Макрон попросил у Путина поддержки.

Лидеры двух стран договорились провести новые переговоры до конца года.