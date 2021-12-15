Во Франции раскрыли темы переговоров Макрона и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Франции в ходе беседы выступил в защиту суверенитета Украины и призвал к выполнению Минских соглашений в рамках «нормандского формата». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
Телефонный разговор лидеров России и Франции прошел 14 декабря. Как сообщили в Кремле, президенты обсудили обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе, ситуацию на Украине, борьбу с COVID-19 и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.
По информации издания, Макрон в беседе с Путиным подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и выразил решимость принять необходимые меры для выполнения минских договоренностей в рамках «нормандского формата» при посредничестве Франции и Германии.
Французский лидер также поддержал некоторые гуманитарные меры, которые планируют приурочить к новогодним праздникам. В этом вопросе Макрон попросил у Путина поддержки.
Лидеры двух стран договорились провести новые переговоры до конца года.
Ранее Путин на форуме «Россия зовет» заявил, что размещение вооружений на территории Украины станет для Москвы «красной линией».