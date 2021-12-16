В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
28 минут назад

В ЕС заговорили о санкциях против «Северного потока-2» из-за угрозы Украине

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш намерен обсудить в рамках саммита глав государств и правительств ЕС необходимость санкций против газопровода «Северный поток-2». По мнению Кариньша, этот вопрос актуален из-за угрозы военного вторжения России на Украину, передает ТАСС.

В ЕС заговорили о санкциях против «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

«Я определенно думаю, что это (санкции против российского газопровода — прим. «Ленты.ру») должно обсуждаться. Это очевидно, что прямо сейчас [президент России Владимир] Путин пытается использовать "Северный поток" в качестве шантажа против ЕС», — заявил глава правительства Латвии перед началом саммита.

Латвийский премьер добавил, что утверждения России о необходимости открытия газопровода для увеличения поставок газа в Европу некорректны, так как «уже существует газовая инфраструктура для обеспечения Европы всем газом, который нам нужен, через Украину».

Также, по мнению Кариньша, на отношения «демократических» Украины и стран ЕС не должны влиять «автократические лидеры». Напротив, Европейскому союзу стоит рассмотреть широкий спектр санкций, чтобы сдержать Россию от «военной эскалации конфликта» (некоторые западные и украинские политики уверены в планах скорого российского вторжения на Украину этой зимой — прим. «Ленты.ру»).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский захотел обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос «Северного потока-2», выразив надежду, что лидеры также поговорят и об исполнении Минских соглашений.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители