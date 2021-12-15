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53 минуты назад

На Украине назвали отношения Зеленского с Путиным «катастрофой»

Президент Украины Владимир Зеленский испортил отношения с президентом России Владимиром Путиным своим «беспардонным и наглым» поведением. Об этом заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишут РИА Новости.

На Украине назвали отношения Зеленского с Путиным «катастрофой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, украинский лидер последние пару лет «бегает по миру» и «набивает стрелки» своему российскому коллеге.

«Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Что ты записываешь, какое "давай встретимся в Иерусалиме"? Это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая», — заявил Богдан.

Он отмечает, что Путин был настроен к Зеленскому вполне дружелюбно. Однако лидер Украины вел себя «беспардонно и нагло», чем перечеркнул хорошее отношение президента России. По этой причине, подчеркивает Богдан, в России с Зеленским «никто не хочет разговаривать». Он заявил, что переговоры необходимы, но Зеленскому следует нести ответственность за свои слова.

«А если ты просто несешь чушь. Трубку никто не берет», — сказал Богдан.

При этом он заявил, что президент США Джо Байден и Владимир Путин «троллят» Украину. Американский лидер перед переговорами позвонил премьер-министру Италии, канцлеру Германии и президенту Франции, но не Зеленскому, отметил Богдан.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

В мире,Андрей Богдан,Дмитрий Гордон,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,
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