«Катастрофа»: в Киеве оценили отношения Зеленского с Путиным

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, украинский лидер последние пару лет «бегает по миру» и «набивает стрелки» своему российскому коллеге.

«Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Что ты записываешь, какое "давай встретимся в Иерусалиме"? Это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая», — заявил Богдан.

Он отмечает, что Путин был настроен к Зеленскому вполне дружелюбно. Однако лидер Украины вел себя «беспардонно и нагло», чем перечеркнул хорошее отношение президента России. По этой причине, подчеркивает Богдан, в России с Зеленским «никто не хочет разговаривать». Он заявил, что переговоры необходимы, но Зеленскому следует нести ответственность за свои слова.

«А если ты просто несешь чушь. Трубку никто не берет», — сказал Богдан.

При этом он заявил, что президент США Джо Байден и Владимир Путин «троллят» Украину. Американский лидер перед переговорами позвонил премьер-министру Италии, канцлеру Германии и президенту Франции, но не Зеленскому, отметил Богдан.