Саакашвили может остаться инвалидом

Если не отправить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в больницу за границу, его состояние может ухудшиться вплоть до последующей инвалидности. Об этом заявил доктор Отар Тоидзе из медицинского центра «Эмпатия», сообщает РЕН ТВ.

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«Сейчас у Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике. Данная болезнь может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили», — приводятся в материале слова Тоидзе.

Он отметил, что специалисты «Эмпатии» уже отправили письма в некоторые зарубежные клиники с просьбой принять бывшего президента Грузии на лечение, но «ответ пока запаздывает».