Саакашвили может остаться инвалидом

Если не отправить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в больницу за границу, его состояние может ухудшиться вплоть до последующей инвалидности. Об этом заявил доктор Отар Тоидзе из медицинского центра «Эмпатия», сообщает РЕН ТВ.
«Сейчас у Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике. Данная болезнь может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили», — приводятся в материале слова Тоидзе.
Он отметил, что специалисты «Эмпатии» уже отправили письма в некоторые зарубежные клиники с просьбой принять бывшего президента Грузии на лечение, но «ответ пока запаздывает».
На данный момент Саакашвили находится в военном госпитале в Гори под контролем трех групп врачей. В противовес специалистам «Эмпатии» медики из группы Народного защитника Грузии не видят необходимости в лечении экс-президента за рубежом. По их мнению, состояние Саакашвили является удовлетворительным и даже улучшается.