В ЕС решили реформировать Шенгенскую зону

Европейская комиссия предложила реформировать Шенгенскую зону с учетом уроков пандемии коронавируса и миграционного кризиса на границах государств ЕС и Белоруссии, пишет РИА Новости.

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«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», - говорится в опубликованных во вторник предложениях Еврокомиссии.

Так в случае миграционного кризиса, такого, как на границе Белоруссии и ЕС, предлагается сокращать число действующих контрольно-пропускных пунктов, усиливать меры по охране внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев о предоставлении убежища прямо на приграничной территории.

Также странам Евросоюза предлагается заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, органам правопорядка более эффективно сотрудничать в приграничных зонах, что, в частности, может позволить депортировать незаконных мигрантов в ту европейскую страну, из которой прибыл нарушитель, а не за пределы Евросоюза.

Кроме того, предлагается упорядочить процедуру ввода контроля на внутриевропейских границах. Ранее некоторые страны Шенгенской зоны вводили временный контроль на своих границах из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и из-за пандемии коронавируса. В Еврокомиссии предложили такие ограничения вводить общим решением Совета ЕС в случаях, когда речь идет об общей угрозе. При этом подчеркивается, что ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны должны вводиться исключительно в крайнем случае после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок.