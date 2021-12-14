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9 минут назад

В ЕС решили реформировать Шенгенскую зону

Европейская комиссия предложила реформировать Шенгенскую зону с учетом уроков пандемии коронавируса и миграционного кризиса на границах государств ЕС и Белоруссии, пишет РИА Новости.

В ЕС решили реформировать Шенгенскую зону
Фото: ReutersReuters

«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», - говорится в опубликованных во вторник предложениях Еврокомиссии.

Так в случае миграционного кризиса, такого, как на границе Белоруссии и ЕС, предлагается сокращать число действующих контрольно-пропускных пунктов, усиливать меры по охране внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев о предоставлении убежища прямо на приграничной территории.

Также странам Евросоюза предлагается заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, органам правопорядка более эффективно сотрудничать в приграничных зонах, что, в частности, может позволить депортировать незаконных мигрантов в ту европейскую страну, из которой прибыл нарушитель, а не за пределы Евросоюза.

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Кроме того, предлагается упорядочить процедуру ввода контроля на внутриевропейских границах. Ранее некоторые страны Шенгенской зоны вводили временный контроль на своих границах из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и из-за пандемии коронавируса. В Еврокомиссии предложили такие ограничения вводить общим решением Совета ЕС в случаях, когда речь идет об общей угрозе. При этом подчеркивается, что ограничения на передвижения внутри Шенгенской зоны должны вводиться исключительно в крайнем случае после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении инициировать реформу Шенгена во время председательства Франции в Евросоюзе в первом полугодии 2022 года.

В мире,Эммануэль Макрон,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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