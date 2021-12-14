Медведев объяснил рост недоверия между Россией и США

Выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) послужил стимулом для совершенствования российских вооружений. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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По словам Медведева, выход США из договора в 2001 году привел к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона и способствовал увеличению напряженности во всем мире.

«Для нашей страны такая позиция американцев стала стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса, созданию новых образцов вооружений», - написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что Россия по-прежнему привержена курсу на упрочение международной безопасности и предлагает США совместно работать над укреплением стратегической стабильности.

По словам Медведева, Вашингтону следует быть открытым для совместной работы с партнерами в рамках ключевых стратегических соглашений, а не «бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России».