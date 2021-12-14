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52 минуты назад

Медведев объяснил рост недоверия между Россией и США

Выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) послужил стимулом для совершенствования российских вооружений. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев объяснил рост недоверия между Россией и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Медведева, выход США из договора в 2001 году привел к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона и способствовал увеличению напряженности во всем мире.

«Для нашей страны такая позиция американцев стала стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса, созданию новых образцов вооружений», - написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что Россия по-прежнему привержена курсу на упрочение международной безопасности и предлагает США совместно работать над укреплением стратегической стабильности.

По словам Медведева, Вашингтону следует быть открытым для совместной работы с партнерами в рамках ключевых стратегических соглашений, а не «бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России».

В 2020 году спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями «абсолютно точно» не станет брать на себя какие-либо обязательства по ограничениям в сфере противоракетной обороны.

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