В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Консилиум врачей обнаружил у Саакашвили депрессию

Консилиум врачей, сформированный при омбудсмене Грузии, выявил у бывшего президента страны Михаила Саакашвили глубокую депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невролога Тенгиза Цуладзе.

Консилиум врачей обнаружил у Саакашвили депрессию
Фото: ReutersReuters

По словам специалиста, состояние экс-главы государства требует внимания, поэтому врачи не рекомендуют переводить его обратно в тюрьму. Помимо ПТСР и клинических признаков глубокой депрессии, у Саакашвили обнаружили парез взора, нарушение равновесия, общую слабость, а также анемию.

«У человека посттравматическое стрессовое расстройство. Это означает, что он получил этот стресс, травму в пенитенциарном учреждении, а особенно в Глдани. Поэтому мы не выступим сторонниками его обратного перевода в том плане, что лечение расстройства должно происходить в той среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс», — сказал Цуладзе.

Ранее невролог Отар Тоидзе потребовал отправить Саакашвили на лечение за рубеж. «Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера», — объяснил специалист.

7 декабря Саакашвили начал саботировать получение медицинской помощи после того, как сотрудники пенитенциарной службы подвергли его дисциплинарному наказанию. Грузинскому политику быстро удалось отменить наказание и восстановить себя в прежних правах.

В мире,Михаил Саакашвили,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители