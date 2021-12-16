В Малайзии отменили празднование Нового года из-за омикрона

Власти Малайзии отменили масштабные мероприятия в честь Нового года из-за опасности распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в четверг заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддин.

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"Организация масштабных новогодних праздников запрещена, вместе с тем небольшие мероприятия в честь Нового года и Рождества могут проводиться при условии прохождения их участниками тестирования на COVID-19", - заявил глава малайзийского Минздрава.

Он уточнил, что решение принято на фоне двух случаев заражения омикрон-вариантом, выявленных ранее местными медиками.

В четверг Министерство здравоохранения Малайзии сообщило, что в стране выявлено два случая инфицирования вариантом коронавируса "омикрон", еще 18 человек проходят проверку как возможные носители этого штамма.