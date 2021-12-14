У Саакашвили диагностировали депрессию и ПТСР

Представитель консилиума медиков при омбудсмене Грузии невролог Тенгиз Цуладзе заявил, что у экс-президента страны Михаила Саакашвили диагностированы глубокая депрессия и ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

«У пациента также наблюдается парез взора, нарушение равновесия, общая слабость, анемия», — сказал он.

Ранее врач, член консилиума медиков при омбудсмене Грузии Григол Григолия заявил, что состояние Саакашвили оценит психиатр. Он подчеркнул, что появилась информация о том, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и разговаривать. Врач отметил, что экс-президент Грузии может получать большое количество психотропных веществ. Из-за этого появилась необходимость в посещении консилиумом экс-президента в горийской больнице.