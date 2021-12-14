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1 час назад

У Саакашвили диагностировали депрессию и посттравматическое расстройство

Представитель консилиума медиков при омбудсмене Грузии невролог Тенгиз Цуладзе заявил, что у экс-президента страны Михаила Саакашвили диагностированы глубокая депрессия и ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом сообщает Sputnik Грузия.

У Саакашвили диагностировали депрессию и ПТСР
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

«У пациента также наблюдается парез взора, нарушение равновесия, общая слабость, анемия», — сказал он.

Ранее врач, член консилиума медиков при омбудсмене Грузии Григол Григолия заявил, что состояние Саакашвили оценит психиатр. Он подчеркнул, что появилась информация о том, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и разговаривать. Врач отметил, что экс-президент Грузии может получать большое количество психотропных веществ. Из-за этого появилась необходимость в посещении консилиумом экс-президента в горийской больнице.

Саакашвили рассказал, кто освободит его из заключения в Грузии

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.

В мире,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,
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