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38 минут назад

В Ставропольском крае загорелся газопровод

В станице Беломечетской Ставропольского края загорелась газовая труба. Видео ЧП публикует в Telegram телеканал РЕН ТВ.

На кадрах запечатлен столб пламени высотой более десяти метров — судя по припаркованному рядом автомобилю. Точная причина ЧП пока неизвестна. По данным канала, перед возгоранием был слышен «хлопок».

Ранее в Оренбургской области на федеральном магистральном газопроводе прогремел взрыв. По данным МЧС, никто не пострадал, в населенные пункты, оставшиеся без газа, были направлены передвижные установки для подпитки жилых домов. В результате взрыва был прекращен транзит газа на территорию Казахстана — на время выгорания топлива на поврежденном участке.

До этого взорвался газопровод возле села Калайдинцы Полтавской области. После ЧП без газа остались 15 поселений.

В мире,Видео,РЕН ТВ,
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