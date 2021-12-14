В Ставропольском крае загорелся газопровод

На кадрах запечатлен столб пламени высотой более десяти метров — судя по припаркованному рядом автомобилю. Точная причина ЧП пока неизвестна. По данным канала, перед возгоранием был слышен «хлопок».

Ранее в Оренбургской области на федеральном магистральном газопроводе прогремел взрыв. По данным МЧС, никто не пострадал, в населенные пункты, оставшиеся без газа, были направлены передвижные установки для подпитки жилых домов. В результате взрыва был прекращен транзит газа на территорию Казахстана — на время выгорания топлива на поврежденном участке.