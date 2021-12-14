Штамм «омикрон» обнаружили в 77 странах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах.
«Сообщения об «омикроне» поступили из 77 стран», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Он также добавил, что «омикрон» распространяется быстрыми темпами.
Ранее в ВОЗ спрогнозировали дальнейшее распространение омикрон-штамма.
Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН выразил мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.