Штамм «омикрон» обнаружили в 77 странах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах.

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«Сообщения об «омикроне» поступили из 77 стран», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Он также добавил, что «омикрон» распространяется быстрыми темпами.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали дальнейшее распространение омикрон-штамма.