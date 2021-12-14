Во Франции запретят сторонников конкурента Макрона

Власти Франции возбудят дело в отношении неонацистской ультраправой группировки «Парижские зуавы». Она подозревается в нападении на протестующих, которые участвовали в предвыборном митинге, организованном Эриком Земмуром, кандидатом в президенты Франции. Об этом сообщает The Guardian.

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По информации издания, 12 декабря министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что собирается запретить радикальную ультраправую группировку, которая участвовала в массовой драке. Глава МВД выразил надежду, что Государственный совет одобрит его инициативу.

5 декабря Эрик Земмур, конкурент Макрона на следующих президентских выборах, организовал первый митинг поддержки в рамках предвыборной кампании. Общество SOS Racisme, которое борется против расовой дискриминации, в ответ на это устроило протест прямо на встрече с политиком. Представители SOS Racisme заявили, что собирались провести мирную акцию, однако на них напали «зуавы», которые считаются сторонниками Земмура. В массовой драке пострадали пять человек.

Министр предположил, что группировка образована бывшими членами ранее запрещенных студенческих и военизированных ультраправых групп. Жан-Ив Камю, политический обозреватель из аналитического центра Жан-Жореса, добавил: «Их единственный смысл существования — борьба с антифашистами, левыми, в целом со всем, что связано с феминизмом, ЛГБТ, и нынешней европейской политикой в отношении миграции». Обозреватель предположил, что именно поэтому они поддерживают Земмура и напали на SOS Racisme.

На митинге 5 декабря, на Эрика Земмура напал 27-летний Валентин Абдельмаджид. Охрана задержала злоумышленника и вывела его из зала. Сейчас он находится под стражей за умышленное насилие. Как сообщили в полиции, он связан с различными правонарушениями. Причина нападения — политические взгляды политика.