В Киеве предприниматели вышли на протестную акцию к зданию Верховной Рады. Видео

Предприниматели вышли на акцию протеста возле здания Верховной Рады в Киеве во вторник.
На кадрах видео участники митинга, часть из которых выстроилась прямо на проезжей части, выкрикивают лозунги и поджигают цветные дымовые шашки с флагами и плакатами в руках.
По сообщениям СМИ, протестующие выступают в поддержку законопроекта об отсрочке тотальной фискализации, а также за законопроекты, разработанные Советом по вопросам содействия развитию малого предпринимательства при президенте страны.
Украинские предприниматели начали выходить на митинги в ноябре 2020 года. Изначально они выступали против ограничений из-за коронавируса, а впоследствии стали требовать отмены ряда законов в сфере налогообложения, включая те, которые обязывают владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса до 1 января 2022 года. Кроме того, глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.