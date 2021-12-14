В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
34 минуты назад

В Киеве предприниматели вышли на протестную акцию к зданию Верховной Рады. Видео

Предприниматели вышли на акцию протеста возле здания Верховной Рады в Киеве во вторник.

На кадрах видео участники митинга, часть из которых выстроилась прямо на проезжей части, выкрикивают лозунги и поджигают цветные дымовые шашки с флагами и плакатами в руках.

По сообщениям СМИ, протестующие выступают в поддержку законопроекта об отсрочке тотальной фискализации, а также за законопроекты, разработанные Советом по вопросам содействия развитию малого предпринимательства при президенте страны.

Украинские предприниматели начали выходить на митинги в ноябре 2020 года. Изначально они выступали против ограничений из-за коронавируса, а впоследствии стали требовать отмены ряда законов в сфере налогообложения, включая те, которые обязывают владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса до 1 января 2022 года. Кроме того, глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.

В мире,Политика,Общество,Видео,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители