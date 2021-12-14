В Киеве предприниматели вышли на протестную акцию к зданию Верховной Рады. Видео

Предприниматели вышли на акцию протеста возле здания Верховной Рады в Киеве во вторник.

На кадрах видео участники митинга, часть из которых выстроилась прямо на проезжей части, выкрикивают лозунги и поджигают цветные дымовые шашки с флагами и плакатами в руках.

По сообщениям СМИ, протестующие выступают в поддержку законопроекта об отсрочке тотальной фискализации, а также за законопроекты, разработанные Советом по вопросам содействия развитию малого предпринимательства при президенте страны.

Украинские предприниматели начали выходить на митинги в ноябре 2020 года. Изначально они выступали против ограничений из-за коронавируса, а впоследствии стали требовать отмены ряда законов в сфере налогообложения, включая те, которые обязывают владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты.