Неизвестная болезнь унесла жизни 89 человек в Африке

По данным издания, в настоящее время Всемирная организация здравоохранения направила группу быстрого реагирования, чтобы оценить риски и расследовать произошедшее в штате Джонглей.

Предполагается, что команда с взятыми у больных людей образцами вернется в столицу Южного Судана — Джубу — уже в эту среду. Однако экспертам ВОЗ необходимо дождаться вертолета, потому что по суше выбраться из штата Джонглей до сих пор невозможно из-за сильных повреждений дорог, вызванных наводнением, которое произошло в августе 2021 года.