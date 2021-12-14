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25 минут назад

Неизвестная болезнь унесла жизни почти сотни людей в Африке

В Южном Судане за последние недели зафиксировали 89 случаев смерти от неизвестной болезни. Об этом сообщает BBC News.

Неизвестная болезнь унесла жизни 89 человек в Африке
Фото: ReutersReuters

По данным издания, в настоящее время Всемирная организация здравоохранения направила группу быстрого реагирования, чтобы оценить риски и расследовать произошедшее в штате Джонглей.

Первоначальные пробы на холеру, собранные в этом районе, дали отрицательный результат.

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Предполагается, что команда с взятыми у больных людей образцами вернется в столицу Южного Судана — Джубу — уже в эту среду. Однако экспертам ВОЗ необходимо дождаться вертолета, потому что по суше выбраться из штата Джонглей до сих пор невозможно из-за сильных повреждений дорог, вызванных наводнением, которое произошло в августе 2021 года.

В мире,ВОЗ,
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