Генсек НАТО нацелился на новый пост

Генсек НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг выдвинул свою кандидатуру на должность главы Центробанка Норвегии, следует из информации, опубликованной на сайте департамента финансов королевства, пишет РИА Новости.
В списке наряду с 62-летним Столтенбергом более 20 соискателей на эту должность.
Сам Столтенберг подтвердил свое намерение занять пост главы Центробанка Норвегии.
«Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и это работа, на которую я очень мотивирован», - сказал Столтенберг телекомпании NRK.