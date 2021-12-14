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45 минут назад

Генсек НАТО решил сменить работу

Генсек НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг выдвинул свою кандидатуру на должность главы Центробанка Норвегии, следует из информации, опубликованной на сайте департамента финансов королевства, пишет РИА Новости.

Генсек НАТО нацелился на новый пост
Фото: ReutersReuters

В списке наряду с 62-летним Столтенбергом более 20 соискателей на эту должность.

Сам Столтенберг подтвердил свое намерение занять пост главы Центробанка Норвегии.

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«Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и это работа, на которую я очень мотивирован», - сказал Столтенберг телекомпании NRK.

При этом он отметил, что сможет вступить в новую должность, которая освобождается 1 марта 2022 года, после истечения срока своих полномочий на посту генсека НАТО 30 сентября следующего года.
В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,Центральный банк России,РИА Новости,
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