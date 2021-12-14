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1 час назад

Американца высмеяли за приготовленный борщ

Пользователи американского форума Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ. Как сообщает РИА Новости, комментаторы заметили, что его блюдо больше похоже на салат.

Американца высмеяли за приготовленный борщ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор поста признался, что борщ был не свежеприготовленным, а заранее упакованным, а инструкция к нему прилагалась на русском языке, который он плохо знает. При этом он заявил, что блюдо ему понравилось «несмотря ни на что.

«Не думаю, что в борще нужна стручковая фасоль. Ну или это ваша вариация блюда», - отметил в комментариях AlekSandr.

«Это не борщ», – считает 606pgo6p.

В свою очередь, пользователь IggLeon420 подчеркнул, что блюдо больше похоже на салат, а hotredcockhead уточнил, что вместо супа получился винегрет.

Пользователь под ником feelgood_alex отметил, что показал свою фотографию своей девушке и она с первого раза догадалась, что это.

«Это твой первый опыт. Я уверен, что в следующий раз у тебя получится лучше. Первый блин всегда комом», — поддержал его пользователь.

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