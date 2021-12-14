Американца высмеяли за приготовленный борщ

Пользователи американского форума Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ. Как сообщает РИА Новости, комментаторы заметили, что его блюдо больше похоже на салат.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Автор поста признался, что борщ был не свежеприготовленным, а заранее упакованным, а инструкция к нему прилагалась на русском языке, который он плохо знает. При этом он заявил, что блюдо ему понравилось «несмотря ни на что.

«Не думаю, что в борще нужна стручковая фасоль. Ну или это ваша вариация блюда», - отметил в комментариях AlekSandr.

«Это не борщ», – считает 606pgo6p.

В свою очередь, пользователь IggLeon420 подчеркнул, что блюдо больше похоже на салат, а hotredcockhead уточнил, что вместо супа получился винегрет.

Пользователь под ником feelgood_alex отметил, что показал свою фотографию своей девушке и она с первого раза догадалась, что это.