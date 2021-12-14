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1 час назад

Тихановская высказалась о приговоре супругу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала приговор, который вынесли ее мужу, оппозиционеру Сергею Тихановскому. Ответ на решение суда она озвучила в видеообращении, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Тихановская заявила, что, по ее мнению, любой обвинительный приговор и тюремный срок для супруга является незаконным, и подчеркнула, что не собирается мириться с подобным вердиктом.

Муж Тихановской получил 18 лет колонии

«Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом», — высказалась политик.

Ранее в Белоруссии Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране. Суд постановил, что вина Тихановского полностью доказана. По мнению судьи, была непосредственная связь между преступлениями экстремистов и деятельностью оппозиционера, который «манипулировал общественным сознанием».

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