89 человек умерли от неизвестной болезни в Южном Судане

89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни в Южном Судане. Об этом сообщает южноафриканская радиостанция SABC.

Фото: AP Photo/Ben Curtis, File AP Photo/Ben Curtis, File

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в эпицентр заболевания, который расположился в штате Джонглей, целевую группу для исследования. Сначала эксперты высказывали предположение о холере, однако это не подтвердилось.