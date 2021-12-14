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1 час назад

89 человек умерли от неизвестной болезни в Южном Судане

89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни в Южном Судане. Об этом сообщает южноафриканская радиостанция SABC.

89 человек умерли от неизвестной болезни в Южном Судане
Фото: AP Photo/Ben Curtis, FileAP Photo/Ben Curtis, File

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в эпицентр заболевания, который расположился в штате Джонглей, целевую группу для исследования. Сначала эксперты высказывали предположение о холере, однако это не подтвердилось.

По информации местных властей, большинство заболевших проживают в местах, подвергшихся крупному за последние 60 лет наводнению. Ранее сообщалось, что в районе города Гунгу в юго-западной части Демократической Республики Конго за два месяца от неизвестной болезни умерли по меньшей мере 165 детей. Точная причина смерти названа не была.

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