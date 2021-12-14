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16 минут назад

Болгар рассмешили угрозы G7 России

Глава МИД Британии Лиз Трасс после встречи G7 в Ливерпуле заявила, что Россия подвергнется «серьезным последствиям » в случае вторжения на Украину, рассказало болгарское издание «Факты». РИА Новости обратило внимание на комментарии болгарских читателей: по их мнению, санкции только помогут России стать сильнее.

Болгар рассмешили угрозы G7 России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале «Фактов» отмечается, что главы МИД «Большой семерки единодушно осудили наращивание войск Россией и призвали Москву к деэскалации.

«Россия не должна сомневаться в том, что новая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право каждого суверенного государства определять свое будущее», - подчеркивается в совместной декларации министров.

«Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины и НАТО, которая забудет, где находится Черное море», - написал в комментариях к этому материалу пользователь Очаквам.

Комментатор под ником Big заявил, что «ни Крым, ни ДНР с ЛНР не будут украинскими».

«Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!» - заявил он.

Другие читатели заявили, что «евроатлантические друзья» демонстрируют «безграничную наглость, высокомерие и манипуляции, граничащие с откровенной ложью».

«Они взорвали Украину путчем на Майдане, превратили ее в марионетку США для реализации своих планов против России, стравили два православных братских народа, сделали президентом клоуна Зеленского, который каркает против России, собирает войска на границе», - заявил один из комментаторов.

В мире,НАТО,МИД,РИА Новости,
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