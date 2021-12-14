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18 минут назад

Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» обрушит безопасность Европы

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» дестабилизирует ситуацию на Украине и окажет разрушительное воздействие на безопасность центральной и восточной части Европы. Об этом в интервью изданию La Repubblica заявил президент Украины Владимир Зеленский. Как именно запуск газопровода повлияет на безопасность, он не уточнил.

Сам факт, что «Северный поток — 2» гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизирующим для нашего региона. Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет, — заявил президент.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Москва не желает обсуждать с Киевом вопрос о заключении нового договора на транзит российского газа. По его словам, нет «даже намёка» на подобные переговоры, тогда как участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не позволит Киеву остановить данный процесс. Он подчеркнул, что Киев готов оспаривать в суде сертификацию проекта, если посчитает, что газопровод не соответствует европейскому законодательству.

Зеленскому назвали способ обхитрить Путина

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что страна заинтересована в продлении контракта на транзит российского газа после 2024 года. Он добавил, что слышал высказывания российской стороны о готовности продлить контракт на транзит, однако дальше заявлений дело пока не идёт.

В мире,Видео,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Нафтогаз,
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