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14 минут назад

Тихановская ответила на приговор своему мужу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ответила на приговор своему мужу, оппозиционеру Сергею Тихановскому. Решение суда она прокомментировала в видеообращении, которое опубликовала в своем Telergam-канале.

Тихановская ответила на приговор своему мужу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тихановская заявила, что считает любой обвинительный приговор и тюремный срок для своего мужа незаконным, и добавила, что не намерена мириться с подобным вердиктом.

«Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом», — отметила политик.

Муж Тихановской получил 18 лет колонии

Ранее стало известно, что Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в республике.

В мире,Сергей Тихановский,Светлана Тихановская,
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