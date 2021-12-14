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39 минут назад

Рада одобрила допуск иностранных войск на Украину для учений в 2022 году

Верховная рада приняла закон о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в 2022 году. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

Рада одобрила допуск иностранных войск на Украину для учений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пояснительной записке отмечается, что в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многонациональных учений, составят 106,5 млн гривен (почти $4 млн).

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект этого закона в конце ноября. В нем говорится, что допуск иностранных войск касается учений "Объединенные усилия - 2022", украинско-американских маневров Rapid Trident - 2022, украинско-британских "Cossack Mace - 2022", многонациональных учений "Светлая лавина - 2022", украинско-польских учений Silver Saber - 2022 и ряда других.

Верховная рада принимает такие решения ежегодно. На 2021 год было предусмотрено выделение более 38,5 млн гривен (почти $1,43 млн) для проведения семи международных учений.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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