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51 минуту назад

Австрия осудила увязку «Северного потока — 2» с ситуацией на Украине

Глава австрийского правительства Карл Нехаммер выступил против использования «Северного потока — 2» ради попытки решить конфликт на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

Австрия осудила увязку «Северного потока — 2» с ситуацией на Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его мнению, до того времени, пока европейские страны нуждаются в газе и нефти, необходимо обеспечивать энергоснабжение из максимально возможного числа источников, а также располагать соответствующими газопроводами.

«Это относится и к Австрии. "Северный поток — 2" — важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность энергоснабжения», — подчеркнул политик.

Он отверг требования США использовать газопровод как средство давления на Россию из-за Украины.

«Я против увязки запуска "Северного потока — 2" с поведением России на Украине. Таким образом ЕС навредит сам себе», — резюмировал австрийский канцлер.

Напомним, «Северный поток — 2» — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. Берлин приостановил сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст дочернюю организацию, которая будет управлять немецким участком трубы.

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