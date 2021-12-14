Жена Ющенко набросилась на CNN за русское написание Киева

Жена бывшего президента Украины Виктора Ющенко упрекнула телеканал CNN за некорректный, по ее мнению, перевод на английский язык названия украинской столицы. Своим возмущением Екатерина Ющенко поделилась в Twitter.

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По мнению супруги украинского политика, название Киева было переведено некорректно.

«CNN, пожалуйста! Правильно Kyiv, а не Kiev. Имейте уважение не называть нашу столицу по-русски, хотя бы когда сообщаете о возможном российском вторжении [на Украину]», - возмутилась она.

В комментариях к записи Екатерины Ющенко развернулась дискуссия по поводу корректного перевода топонимов на английский язык. При этом часть англоязычных комментаторов поблагодарила ее за информацию.

По их словам, они не знали о правильном, с точки зрения украинцев, написании названия города на английском языке.

На Украине ведется борьба с русским языком. Так, с 16 января сотрудники сферы обслуживания обязаны говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении, тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф.