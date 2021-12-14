Зеленского задело решение Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Германия воспрепятствовала поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. С таким заявлением он выступил в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого во вторник опубликовал офис украинского лидера.

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"Мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами", - сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что Киев вправе покупать такое оружие.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем", - заявил президент. "Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - добавил он.

Отказ Берлина

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник 11 декабря заявил украинскому изданию "Зеркало недели", что Германия и при новом правительстве не намерена продавать Киеву оружие. По его словам, главный неофициальный аргумент со стороны Берлина заключается в том, что поставки оружия "могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе". Дипломат связал это решение Берлина с "обезображенным пацифизмом, который является частью ДНК германского общества после Второй мировой войны".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву.