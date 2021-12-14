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26 минут назад

Зеленский заявил о бесполезности угроз Байдена России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы об "очень жестких экономических санкциях", о которых говорил лидер США Джозеф Байден в ходе переговоров с Владимиром Путиным, все еще не достаточны для того, чтобы остановить Россию. Своим мнением он поделился в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Зеленский заявил о бесполезности угроз Байдена России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - заявил Зеленский.

Напомним, Путин и Байден провели 7 декабря переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи, которые длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, а также призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин в свою очередь проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей. Вместе с тем он отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и увеличивает военный потенциал у российских границ.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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