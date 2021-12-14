Москва лишила Вашингтон мощного оружия

После пандемии вопросы климата будут играть значительную роль в информационной повестке. Соответственно, климатический вопрос станет оружием, которое будет использовано против ведущих стран, не согласных с позицией Вашингтона. Об этом заявил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью радио Sputnik, комментируя проект резолюции СБ ООН и вызванные им споры.

Накануне, 13 декабря, Россия наложила вето на проект резолюции, который внесли на рассмотрение СБ ООН Ирландия и Нигер. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай воздержался.

Проект призывает политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. При этом российская сторона отметила, что 80 членов ООН решили не выступать соавторами резолюции, что свидетельствует об отсутствии их поддержки.

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«Это часть новой большой игры. Идёт пересмотр того, каким будет мир после пандемии коронавируса. Климатический вопрос будет занимать в информационном плане значительную роль. Но этот же вопрос станет оружием, которое будет использовано против ведущих стран мира, не согласных с позицией Вашингтона, в первую очередь против нас», — заявил Бредихин.

По его словам, проект резолюции ставит Россию в изначально невыгодное положение.

«При этом противник сразу создаёт такие условия, при которых участие РФ в этой повестке будет оборачиваться против неё самой. Получается, что те условия, которые навязываются извне, навязываются только одним центром, без согласования с другими центрами принятия решений. В этих условиях Россия не может быть полноправным членом данного проекта», — указал эксперт.

Политолог также допустил создание альтернативных организаций, которые будут заниматься климатическими вопросами.

«И если «зелёная» повестка у нас будет и дальше развиваться, то нам предстоит создавать свои, альтернативные, организации и движения, которые будут выступать за реализацию климатической политики», — сказал Антон Бредихин.

По данными радио Sputnik, западные страны выразили разочарование в связи с решением России. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, наложив вето на эту резолюцию, РФ не позволила предпринять «необходимый шаг по борьбе с последствиями изменения климата».

В свою очередь, постоянный представитель России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что для РФ проект по климату и безопасности неприемлем. По его словам, принятие резолюции позволило бы включать в повестку заседаний СБ ООН любую страну, «если она кому-то покажется неугодной».

Небензя подчеркнул, что климатические исследования — прерогатива учёных.

«Поручать политическим сотрудникам наспех делать некие выводы, которые приведут к вмешательству во внутренние дела, проще, чем укреплять систему мониторинга и раннего реагирования на стихийные бедствия в развивающихся странах без политической подоплеки», — указал он.

После этого западные страны снова заговорили о необходимости реформы ООН, назвав право вето анахронизмом.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своём видеообращении в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН призвал начать переговоры по вопросу реформы Совета Безопасности ООН.

По его словам, это необходимо для того, чтобы этот орган отражал реалии XXI века. Глава японского правительства подчеркнул, что для создания более спокойного и безопасного мира международные шаги в деле контроля над вооружениями и разоружения должны быть честными и прозрачными.

Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера. Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью.

Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.

Авторы непринятого проекта заявляли, что «Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии» в странах. Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке, передает РИА «Новости».

Как отмечалось в тексте, СБ ООН намерен принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, включающие информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности.

В проекте также говорилось, что СБ ООН просит генерального секретаря организации «включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом».

Уточняется, что СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность.

В проекте отмечалось, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.

Отмечается, что Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что степень конфронтационного накала в международных отношениях и ход развития событий делает еще более актуальной встречу глав стран – членов Совета Безопасности ООН. Кроме того, министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И подчеркнули важность созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН для разрешения глобальных вызовов.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о подрыве интересов мира из-за блокировки Россией внесенного Ирландией и Нигером проекта резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам американского дипломата, только СБ ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи. Она подчеркнула, что Россия «подвела мир», наложив вето на резолюцию, которую поддержало большинство членов ООН.

Помимо этого, Томас-Гринфилд рассказала, что глобальную кампанию по борьбе с климатическими изменениями уже не остановить. Так, она отметила, что мировое сообщество коллективно займется влиянием климата на безопасность.

Москва заблокирована резолюцию Совбеза ООН по климату, потому что она абсолютно неприемлема, нельзя ограничивать страны в праве на развитие. Об этом заявил, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Климатическая повестка чрезвычайно важна, это один из приоритетов нашей внешней политики", - напомнил Песков, отметив, что Россия активно участвовала в климатических международных мероприятиях прошлого месяца, а также добавил, что эта тема активно обсуждается и в правительстве, и на президентских мероприятиях.





"Резолюция была полностью неприемлема. Причем не только Россия, а ряд стран нас поддержал", - заметил пресс-секретарь президента. "Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает в праве на развитие, причем чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив таким образом высокоиндустриальную экономику", - подчеркнул он.



"Здесь очень тонкий баланс и, будучи ответственным участником мирового сообщества, Россия все-таки будет эти нюансы самым тщательным образом отслеживать", - продолжил Песков.

На просьбу прокомментировать заявления из Вашингтона о том, что Москва подвела весь мир, он ответил: "Мы не согласны с этим абсолютно. Москва - ответственный участник климатической повестки".

Россия приняла непростое, но единственно верное решение в отношении климатической резолюции Совбеза ООН, наложив на нее вето, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее Россия наложила вето на внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность». Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже заявила, что Россия пошла против интересов мирового сообщества.

«На мой взгляд, ситуация очевидна. Это чистой воды политика. Была предпринята очередная попытка политизировать климатическую повестку дня вслед за тем, как были политизированы другие повестки, правозащитная здесь является наиболее очевидным примером. Пытаются увязать климат и права человека, климат и энергетическую безопасность, климат и безопасность военную. Всё это явления одного порядка, последовательное создание инструментария для того, чтобы насаждать окружающему миру свою волю и вмешиваться в дела тех государств, которые с этим не согласны. Я считаю позицию России справедливой и адекватной ситуации. Нелегко быть в положении страны, которая накладывает право «вето», но это тот случай, когда данная ситуация требовала единственного решения, и оно было принято», - пояснил политик.

По словам вице-спикера Совфеда, Россия неслучайно указывает на необходимость научного подхода к изменениям климата.

«Еще я бы обратил внимание на совершенно справедливое замечание моего коллеги Небензи о том, что эта тема требует экспертного подхода, а не политического. Этим вопросом должны заниматься ученые-профессионалы, а не люди в политических кабинетах, это абсолютная констатация. То, что экологическая повестка в центре внимания – это, без сомнения, результат работы экологических экспертов, и именно так и должно быть в дальнейшем», - заключил Косачев.

«Запад хотел использовать резолюцию о связи климата и конфликтов для ослабления Китая, России и Ирана, но Москва этому воспрепятствовала», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Россия наложила в СБ ООН вето на проект соответствующей резолюции Ирландии и Нигера.

«Россия приняла абсолютно верное решение не идти на поводу у большинства за инициативами так называемого прогрессивного Запада. Москва этим шагом показала, что она отстаивает свои интересы, а не чужие» ­– пояснил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По его словам, идея о связи климата с военными конфликтами – наглая и неприкрытая афера со стороны Запада.

«Выходит, все войны, все проявления геноцида и прочие трагедии в истории человечества, начиная с гибели динозавров, были связаны с климатом. Оказалось, не зря Запад, открыв рот, слушал Грету Тунберг», – сыронизировал собеседник.

Эксперт согласился со словами постпреда РФ при ООН Василия Небензи в том, что принятие резолюции может привести к вмешательству во внутренние дела любой страны извне под прикрытием «заботы об экологии».

«Когда вы вводите эмбарго или санкции против какой-то страны или вводите войска по политическим или экономическим причинам – это выглядит плохо. Совсем другое дело – если вы говорите, что из-за этой страны гибнет экология планеты. Тогда все средства оправданы. Очень удобный инструмент, чтобы США, к примеру, попытались ослабить Россию или Иран, поставляющий нефть Китаю», – добавил политолог.

Решение России наложить вето на резолюцию ООН по климату и безопасности вызвано политическими интересами, но не означает безответственное отношение страны к климатическим проблемам, заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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«Это политика, которая связана наверняка с высказываниями других стран, связывание мух с котлетами. Но это не означает, что Россия безответственно относится к вопросу климата, даже сочетание "климатическая безопасность" нам не чуждо. Россия без слова "безопасность" к климату относится совершенно ответственно. Более того, Минприроды у нас приняло типовой паспорт климатической безопасности субъекта РФ, есть такой документ, и он научно абсолютно строгий. Если регион делает план адаптации к изменениям климата, он обязан следовать этому паспорту как шаблону», - отметил Кокорин.

Накануне Россия наложила вето на разрабатывавшийся несколько лет проект резолюции Совбеза ООН «Климат и безопасность», в котором климатические изменения впервые были рассмотрены в качестве отдельной угрозы безопасности. Представители РФ уверены, что предложенный подход может стать предлогом для того, чтобы вмешиваться в вооруженные конфликты и внутренние дела других государств.

Против также выступила Индия, Китай – воздержался, а в США уже обвинили Москву в игнорировании интересов мирового сообщества.

По словам Кокорина, Индия и Китай продемонстрировали свою заинтересованность и готовность решать климатические вопросы еще на Конференции в Глазго.

«Если говорить строго о климатической политике, я был в Глазго, там Китай занимал очень прогрессивную позицию – вместе с США они подписали совместную декларацию с достаточно сильным шагами, которые они будут делать. Каждый делает свои, но синхронно. Китай – мощная, сильная страна, они очень много делают для перевооружения своей экономики, у них сразу выбросы перестают расти, потом будут снижаться. И угольную энергетику они будут снижать, что почти чудо в их ситуации. А вот Индия сложнее – там миллиард с лишним очень бедного населения, индусы говорили, что не знают, как с этим совладать – баланс между поглощением и выбросами. У каждой страны своя специфическая ситуация. В Глазго Россия выглядела достойно, никаких проблем не возникало. Российского бизнеса было очень много – 250 человек, они вели себя очень знающе», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата, 26-я сессия состоялась в Глазго, где делегации из почти 200 стран согласовали новое глобальное соглашение по климату. Документ должен подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году, а также ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Как считают представители многих стран, достигнутые договоренности слишком слабы.

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг сообщила тогда, что недовольна результатами 26-й Конференции ООН.

«COP26 закончился. Вот краткое изложение: Бла, бла, бла», — сообщила она. «Но настоящая работа продолжается и за пределами этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда», — написала она в Twitter.

Мировому сообществу необходимо выделить до $10 трлн для мер по смягчению последствий кризиса, вызванного изменениями климата. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе своего выступления на онлайн-форуме Reuters Next.

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«Нам нужны не миллиарды, а триллионы [долларов]. По нашим оценкам, от $6 трлн до $10 трлн на меры по смягчению последствий [кризиса] в этом десятилетии», — цитирует Георгиеву ТАСС.

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что климат имеет макрокритическое значение для экономической стабильности, роста и занятости.