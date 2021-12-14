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33 минуты назад

Зеленский назвал причины продолжения войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причины отсутствия мира в Донбассе. Об этом он высказался в интервью газете La Repubblica, опубликованном на сайте президента Украины.

Зеленский назвал причины продолжения войны в Донбассе
Фото: ReutersReuters

Он ответил на вопрос журналиста о причинах продолжения военного конфликта и гибели людей в Донбассе. Так, украинский президент обвинил Россию в неготовности признать себя стороной войны. Он также обратил внимание на призывы к Киеву начать переговоры с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Ее роль за переговорным столом – настаивать на том, что нужно говорить с сепаратистами в Донбассе. А кто эти сепаратисты? На оккупированной территории всем руководят российские офицеры и представители российских властей», — заявил Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что Украина в свою очередь готова приложить «все необходимые усилия», чтобы мир в Донбассе был «честным и долговременным». «Это интервью превратится в толстую книгу, если я стану перечислять все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас за годы войны», — добавил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что в этом же интервью Зеленский пожаловался на нехватку поддержки США и Европы для сдерживания и противодействия России. Он также обвинил Москву в несоблюдении Минских соглашений и посетовал на то, что российская сторона не пускает международные организации к «пленным» в Донбассе.

В мире,Владимир Зеленский,
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